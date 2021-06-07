ЦСКА крупно обыграл УНИКС во втором матче финала Единой лиги ВТБ
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В Казани завершился второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ. УНИКС принимал ЦСКА. Встреча закончилась убедительной победой гостей со счётом 76:57.
Уже после первой четверти ЦСКА вёл в счёте с преимуществом в 8 очков. К большому перерыву отрыв москвичей достиг 17 очков. Далее столичный клуб продолжал увеличивать отрыв, а к финальному свистку он достиг 19 очков. УНИКС не сумел выиграть ни одну четверть в матче.
Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Торнике Шенгелия. Он набрал 18 очков. Ещё 16 баллов принёс москвичам Йоханнес Фойгтман. У УНИКСа самым результативным был форвард Окаро Уайт, набравший 15 очков.
ЦСКА выиграл уже второй матч финальной серии. Москвичи ведут в серии до трёх побед 2-0.
Единая лига ВТБ. Финал
07 июня 2021, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
57 : 76
ЦСКА
Москва, Россия
УНИКС: Уайт - 9, Смит - 3, Холланд - 3, Браун - 1, Антипов, Жбанов, Клименко, Разумов, Сергеев, Теодор, Узинский, Уолтерс
ЦСКА: Шенгелия - 6, Курбанов - 5, Фойгтман - 4, Клайберн - 3, Ухов - 3, Хэкетт - 3, Антонов, Кочергин, Лопатин, Лундберг, Хиллиард, Хоменко
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