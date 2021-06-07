ЦСКА крупно обыграл УНИКС во втором матче финала Единой лиги ВТБ

В Казани завершился второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ. УНИКС принимал ЦСКА. Встреча закончилась убедительной победой гостей со счётом 76:57.

Уже после первой четверти ЦСКА вёл в счёте с преимуществом в 8 очков. К большому перерыву отрыв москвичей достиг 17 очков. Далее столичный клуб продолжал увеличивать отрыв, а к финальному свистку он достиг 19 очков. УНИКС не сумел выиграть ни одну четверть в матче.

Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Торнике Шенгелия. Он набрал 18 очков. Ещё 16 баллов принёс москвичам Йоханнес Фойгтман. У УНИКСа самым результативным был форвард Окаро Уайт, набравший 15 очков.

ЦСКА выиграл уже второй матч финальной серии. Москвичи ведут в серии до трёх побед 2-0.