«Анадолу Эфес» третий раз подряд разгромил «Фенербахче» и стал чемпионом Турции

«Фенербахче» в третьем матче финальной серии чемпионата Турции на домашней площадке разгромно уступил «Анадолу Эфес» — 66:93 (25:21, 7:23, 15:28, 19:21).
В составе «Фенербахче» лучшими по статистике стали Нандо Де Коло (19 очков), Алекс Перес (10 очков), Мелих Махмутоглу (9 очков), Марко Гудурич (8 очков), Ян Веселы (7 очков, 6 передач). У «Анадолу Эфес» отметились Родриг Бобуа (30 очков), Буграхан Тунджер (13 очков, 7 передач), Василие Мицич (11 очков, 8 передач), Крис Синглтон (9 очков, 7 подборов), Сертач Шанлы (8 очков) и Брайант Данстон (7 очков).
«Анадолу Эфес» выиграл серию со счётом 3-0. В первых двух играх серии подопечные Эргина Атамана тоже побеждали «Фенербахче» с разгромной разницей — 111:71, 95:73.
Права на видео принадлежат Türkiye Basketbol Federasyonu. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Tivibu Spor.
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