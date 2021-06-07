Димитрис Итудис: ЦСКА ведёт 2-0, но понимает, какая команда нам противостоит

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат второго матча финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Матч, проходивший в Казани, завершился уверенной победой ЦСКА — 76:57. Третий матч серии состоится 10 июня в Москве, ЦСКА ведёт 2-0.

«Поздравляю команду с победой. Cегодня мы показали разные лица в защите и нападении, но при этом были очень стабильны в обороне — УНИКС не смог набрать даже 17 очков в каждой из четвертей. Мы ведём 2-0, но понимаем, какая команда нам противостоит, она играет уже второй финал в этом сезоне. И мы ожидаем, что третий матч будет сложным. Мы собраны, трофей ещё нужно завоевать, и мы считаем, что можем играть ещё лучше», — приводит слова Итудиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

ЦСКА необходимо выиграть всего один матч, чтобы завоевать чемпионский титул.