Определён тренер года в НБА

Том Тибодо признан лучшим главным тренером года в НБА, сообщает официальный сайт лиги



Тибодо привел «Нью-Йорк Никс» к первому выходу в плей-офф за 8 лет. Тибодо второй раз за карьеру признается лучшим тренером года. В сезоне-2010/2011 Тибодо стал обладателем награды во время работы в «Чикаго Буллс». Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс получил больше голосов за первое место (45), чем Тибодо (43). Тем не менее, Тибодо заработал 351 очко, а Уильямс — 340 очков. Разница в 11 очков стала наименьшей с тех пор как нынешний формат голосования был введен в сезоне 2002/2003. Главный тренер «Юта Джаз» Куин Снайдер занял третье место с 161 очком (10 голосов за первое место).



Тибодо — первый главный тренер «Никс» после Пэта Райли (сезон 1992/93), получивший награду.



