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«Финикс» крупно обыграл «Денвер» в первом матче полуфинала Западной конференции

«Финикс» крупно обыграл «Денвер» в первом матче полуфинала Западной конференции
Кирилл Горбачинский
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В первом полуфинальном матче Западной конференции НБА «Финикс Санз» дома обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 122:105 и повёл в серии 1:0.

В составе победителей лучшими на площадке были Микал Бриджес (23 очка), Крис Пол (21 очко и 11 передач) и Девин Букер (21 очко и 8 передач). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Никола Йокич (22 очка и 9 подборов), Аарон Гордон (18 очков) и Майкл Портер (15 очков).

Второй матч серии между этими командами пройдёт 10 июня. Напомним, на предыдущей стадии «Финикс» прошёл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4:2, а «Денвер» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 4:2.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
08 июня 2021, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 105
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Бриджес - 23, Букер - 21, Пол - 21, Эйтон - 20, Краудер - 14, Крэйг - 9, Пэйн - 7, Шарич - 5, Джонсон - 2, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Надер, Смит
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Гордон - 18, Портер - 15, Кампаццо - 14, Грин - 10, Миллсэп - 9, Риверс - 7, Ннаджи - 3, Ховард - 3, Моррис - 2, Харрисон - 2, Бартон, Бол, Дозьер, Макги, Маррей, Чанчар

Также в рамках игрового дня во втором полуфинальном матче Восточной конференции «Бруклин Нетс» дома разгромил «Милуоки Бакс» со счётом 125:86 и повёл в серии 2:0.

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