«Финикс» крупно обыграл «Денвер» в первом матче полуфинала Западной конференции

В первом полуфинальном матче Западной конференции НБА «Финикс Санз» дома обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 122:105 и повёл в серии 1:0.
В составе победителей лучшими на площадке были Микал Бриджес (23 очка), Крис Пол (21 очко и 11 передач) и Девин Букер (21 очко и 8 передач). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Никола Йокич (22 очка и 9 подборов), Аарон Гордон (18 очков) и Майкл Портер (15 очков).
Второй матч серии между этими командами пройдёт 10 июня. Напомним, на предыдущей стадии «Финикс» прошёл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4:2, а «Денвер» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 4:2.
Также в рамках игрового дня во втором полуфинальном матче Восточной конференции «Бруклин Нетс» дома разгромил «Милуоки Бакс» со счётом 125:86 и повёл в серии 2:0.
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