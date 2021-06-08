Яннис Адетокунбо высказался после поражения с разницей -39 в плей-офф НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением после разгромного поражения во втором матче полуфинала Восточной конференции НБА с «Бруклин Нетс» (86:125, 0-2).
«Я не зазнаюсь, но и не слишком принижаю себя. Мы выиграли серию против „Майами“ со счётом 4-0, Но еред этой серией я не делал громких заявлений. Теперь при счете 0-2 я не буду паниковать. Я просто буду продолжать делать то, что делаю. Продолжать доверять своей работе, продолжать доверять своим товарищам по команде, продолжать верить в команду, продолжать верить в связи, которые мы выработали за весь год. Надеюсь, в третьей игре мы победим.
У нас есть шансы. В конце концов, мы должны заниматься делом и идти от матча к матчу. Я не хочу слышать, что мы должны выиграть две игры дома. Мы должны выиграть одну следующую игру дома. Первую домашнюю игру. Мы должны выйти на третий матч серии и постараться сделать все, что в наших силах, чтобы победить. А затем в четвертом матче попыталась сделать то же самое. Но мы должны сосредоточиться на третьей игре прямо сейчас», — цитирует Адетокунбо ESPN.
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