Кевин Дюрант отреагировал на самую крупную победу «Бруклина» в истории плей-офф НБА

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением после второго матча полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (125:86, 2-0 в серии). «Нетс» добыли самую крупную победу в истории франшизы на стадии плей-офф.



«Мне понравилось наше внимание к деталям. В нашей игре не было много идеальных моментов, но мы получили много вторых и третьих шансов. Они не уничтожили нас на подборах в нападении. Это доказательство того, как мы боремся. По большей части, мы просто выполняли то, что должны были сделать на домашней площадке. Теперь мы должны посмотреть, сможет ли эта игра перенестись на выездные матчи с „Милуоки“. Мы должны оставаться сконцентрированными», — приводит слова Дюранта ESPN.



