Леброн и Дэвис не сыграют на Олимпиаде в Токио, Карри и Лиллард прояснили позицию

Звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют за сборную США на Олимпиаде в Токио, Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») не исключают своё участие.



«По словам источника, близкого к обоим игрокам, Леброн и Дэвис не будут играть за сборную США из-за ужасного сезона с травмами. Стефен Карри, согласно источнику, оценивает свои шансы на участие „50 на 50“ и может согласиться ради возможности завоевать первое олимпийское золото. Считается, что Дэмьен Лиллард очень заинтересован в игре на Олимпиаде, но окончательного решения пока не принял», — написал обозреватель The Athletic Джо Вардон в своей колонке на сайте.



Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля. Звёзды НБА, клубы которых далеко зайдут в плей-офф, вряд ли примут участие в Олимпиаде. Девин Букер, Крис Пол (оба «Финикс Санз») и Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») ранее выразили желание поехать в Токио, но пока их клубы продолжают борьбу в плей-офф.