Крис Пол отличился редким достижением, которое никому не покорялось с 1965 года

Лидер «Финикс Санс» Крис Пол продемонстрировал впечатляющую результативность в первом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Финикса» со счётом 122:105.

Пол набрал 21 очко, сделал шесть подборов и 11 ассистов. Он первый игрок в возрасте 36 и более лет, который набрал в матче плей-офф 20+ очков / 5+ подборов и 10+ ассистов с 1965 года.

В составе победителей лучшими на площадке были Микал Бриджес (23 очка), Крис Пол (21 очко и 11 передач) и Девин Букер (21 очко и восемь передач). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Никола Йокич (22 очка и девять подборов), Аарон Гордон (18 очков) и Майкл Портер (15 очков).

Второй матч серии между этими командами пройдёт 10 июня. Напомним, на предыдущей стадии «Финикс» прошёл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-2, а «Денвер» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 4-2.