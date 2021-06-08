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Крис Пол отличился редким достижением, которое никому не покорялось с 1965 года

Крис Пол отличился редким достижением, которое никому не покорялось с 1965 года
Антон Мозговой
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Лидер «Финикс Санс» Крис Пол продемонстрировал впечатляющую результативность в первом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Финикса» со счётом 122:105.

Пол набрал 21 очко, сделал шесть подборов и 11 ассистов. Он первый игрок в возрасте 36 и более лет, который набрал в матче плей-офф 20+ очков / 5+ подборов и 10+ ассистов с 1965 года.

В составе победителей лучшими на площадке были Микал Бриджес (23 очка), Крис Пол (21 очко и 11 передач) и Девин Букер (21 очко и восемь передач). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Никола Йокич (22 очка и девять подборов), Аарон Гордон (18 очков) и Майкл Портер (15 очков).

Второй матч серии между этими командами пройдёт 10 июня. Напомним, на предыдущей стадии «Финикс» прошёл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-2, а «Денвер» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 4-2.

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