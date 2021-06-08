Лука Дончич может подписать крупнейшее продление контракта новичка в истории

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич близок к подписанию нового огромного контракта, утверждает ESPN. По данным источника, Дончич может подписать контракт на сумму более $ 200 млн. В этом случае он войдёт в историю как игрок, подписавший крупнейшее продление контракта новичка в НБА.
Ожидается, что Дончич подпишет соглашение на пять лет. По нему он будет получать ежегодно от $ 34,7 млн до $ 45,9 млн каждый сезон. С каждым следующим годом зарплата игрока будет расти.
Если Дончич попадёт в одну из трёх символических сборных по итогам сезона НБА или станет MVP регулярного чемпионата, у него будет возможность подписать новый пятилетний контракт на 201,5 млн долларов.
В воскресенье Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф. Средние показатели Луки в плей-офф — 2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).
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