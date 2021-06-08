Двукратная олимпийская чемпионка Ульяна Семёнова госпитализирована в тяжёлом состоянии

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Ульяна Семёнова была госпитализирована в тяжёлом состоянии. О проблемах прославленной спортсменки со здоровьем сообщил президент Латвийского баскетбольного союза Раймондс Вейонис.

«Ульяна получила травму, и врачи сейчас ищут лучшее решение, чтобы её вылечить. Состояние тяжёлое. Они делают свою работу. Больше о случившемся у меня нет права говорить», — цитирует Вейониса «РИА Новости».

Вейонис подчеркнул, что организация окажет всю необходимую помощь бывшей баскетболистке.

Семёнова стала олимпийской чемпионкой в 1976 и 1980 годах. Кроме того, она является трёхкратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. В составе клуба ТТТ (Рига) она выигрывала чемпионат СССР и Кубок европейских чемпионов.