Двукратная олимпийская чемпионка Ульяна Семёнова госпитализирована в тяжёлом состоянии

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Ульяна Семёнова была госпитализирована в тяжёлом состоянии. О проблемах прославленной спортсменки со здоровьем сообщил президент Латвийского баскетбольного союза Раймондс Вейонис.
«Ульяна получила травму, и врачи сейчас ищут лучшее решение, чтобы её вылечить. Состояние тяжёлое. Они делают свою работу. Больше о случившемся у меня нет права говорить», — цитирует Вейониса «РИА Новости».
Вейонис подчеркнул, что организация окажет всю необходимую помощь бывшей баскетболистке.
Семёнова стала олимпийской чемпионкой в 1976 и 1980 годах. Кроме того, она является трёхкратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. В составе клуба ТТТ (Рига) она выигрывала чемпионат СССР и Кубок европейских чемпионов.
- 8 июня 2021
-
18:12
-
16:58
-
15:25
-
14:37
-
13:50
-
13:06
-
11:22
-
10:12
-
09:31
-
08:21
-
08:07
-
07:56
-
07:44
-
07:29
-
07:27
-
07:15
-
05:11
-
00:57
- 7 июня 2021
-
23:13
-
22:46
-
22:02
-
21:39
-
21:32
-
21:07
-
21:00
-
19:50
-
18:58
-
18:50
-
18:39
-
17:51
-
16:52
-
15:31
-
14:56
-
14:17
-
13:57