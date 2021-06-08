3-кратный чемпион НБА назвал причину распада легендарной команды «Чикаго» с Джорданом

3-кратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Люк Лонгли высказался о причине распада легендарной команды, которая выиграла три титула в 1996-1998 годах. Лонгли не стал винить тогдашнего генерального менеджера клуба Джерри Краузе, которого в негативном свете выставили в документальном сериале «Последний танец» с Майклом Джорданом.
«Я понял, что изменения в составе главным образом были связаны с отношениями Джерри Краузе и Фила Джексона, а не с тем, смогут ли ещё игроки провести несколько хороших лет карьеры в «Чикаго». Джерри поступил правильно в отношении меня. Он подписал со мной два контракта. Так что я не собираюсь присоединяться к критике Краузе. Я был смущён и разочарован после обмена в «Финикс», но при этом просто продолжал выполнять свою работу», — приводит слова Лонгли Essentially Sport.
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