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Чарльз Баркли: «Милуоки» должно быть стыдно

Чарльз Баркли: «Милуоки» должно быть стыдно
Виталий Весёлый
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Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о втором полуфинальном матче Восточной конференции «Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» (125:86, 2-0).

«Бакс» находится в настоящей панике. Их буквально избивают, а они даже не могут ответить. Они в шоке и им должно быть стыдно. У них попросту нет плана на игру. Нас обманули, сказав, что это будет интересное противостояние. А ведь у «Нетс» нет Джеймса Хардена, а вы проигрываете с такой разницей? Это просто смешно», — сказал Баркли в эфире Halftime Report на CNBC.

Третий матч серии между командами состоится 11 июня.

Победа «Бруклин Нетс» в матче с «Милуоки Бакс» стала самой крупной в истории франшизы на стадии плей-офф. Ранее форвард «Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на этот факт.

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