Экс-капитан ЦСКА признан лучшим по игре в защите в чемпионате Италии

Центровой «Милана» Кайл Хайнс, в межсезонье-2020 покинувший ЦСКА, признан лучшим игроком в защите чемпионата Италии в сезоне-2020/2021. Об этом сообщается на официальном сайте серии А. Показатели Кайла в среднем за матч составили 7,7 очка, 5,5 подбора и 1,8 передачи.
MVP чемпионата признан разыгрывающий «Венеции» Стефано Тонут. В среднем игрок набирал 15,6 очка, 3,9 подбора и 2,9 передачи.
Форварда Джакори Уильямса из Тренто признали самым прогрессирующим баскетболистом. Лучшим игроком младше 22 лет стал 21-летний защитник «Венеции» Алессандро Пайола.
Награда лучшему тренеру чемпионата Италии досталась Франческо Витуччи («Бриндизи»).
Напомним, ранее стало известно, что защитник «Локомотива-Кубань» Найджел Уильямс-Госс отклонил предложение ЦСКА, так как в следующем сезоне намерен перейти в мадридский «Реал».
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