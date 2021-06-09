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«Сиксерс» обыграли «Хоукс» и сравняли счёт в полуфинальной серии Востока

«Сиксерс» обыграли «Хоукс» и сравняли счёт в полуфинальной серии Востока
Кирилл Горбачинский
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Во втором матче полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 118:102 и сравнялась в серии 1-1.

В составе победителей лучшими на площадке были Джоэл Эмбиид (40 очков и 13 подборов), Тобиас Харрис (22 очка) и Сет Карри (21 очко). У «Атланты» наиболее результативными в матче были Трей Янг (21 очко и 10 передач), Данило Галлинари (21 очко и девять подборов) и Кевин Хаертер (20 очков).

Отметим, первая встреча осталась за «Хоукс» со счётом 128:124, третий матч серии пройдёт 12 июня. В предыдущем раунде «Сиксерс» прошли «Вашингтон» со счётом 4:1, а «Хоукс» победили «Нью-Йорк Никс» — 4:1.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
09 июня 2021, среда. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
118 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 40, Харрис - 22, Карри - 21, Милтон - 14, Ховард - 6, Грин - 5, Симмонс - 4, Хилл - 4, Тибулл - 2, Джо, Кларк, Коркмаз, Макси, Рид, Скотт, Такер, Толливер
Атланта Хоукс: Галлинари - 21, Янг - 21, Хаертер - 20, Богданович - 14, Капела - 10, Коллинс - 8, Л. Уильямс - 6, Найт - 2, Гудвин, Данн, Мэйс, Оконгву, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хантер, Хилл

Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной лиги первый полуфинальный матч серии Западной конференции проводят «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Клипперс».

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