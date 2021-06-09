«Сиксерс» обыграли «Хоукс» и сравняли счёт в полуфинальной серии Востока

Во втором матче полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 118:102 и сравнялась в серии 1-1.
В составе победителей лучшими на площадке были Джоэл Эмбиид (40 очков и 13 подборов), Тобиас Харрис (22 очка) и Сет Карри (21 очко). У «Атланты» наиболее результативными в матче были Трей Янг (21 очко и 10 передач), Данило Галлинари (21 очко и девять подборов) и Кевин Хаертер (20 очков).
Отметим, первая встреча осталась за «Хоукс» со счётом 128:124, третий матч серии пройдёт 12 июня. В предыдущем раунде «Сиксерс» прошли «Вашингтон» со счётом 4:1, а «Хоукс» победили «Нью-Йорк Никс» — 4:1.
Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной лиги первый полуфинальный матч серии Западной конференции проводят «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Клипперс».
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