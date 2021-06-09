Пол Джордж высказался о Доноване Митчелле после проигранного матча плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж после первого матча полуфинала Западной конференции НБА с «Юта Джаз» (109:112, 0-1) отдал должное атакующему защитнику соперников Доновану Митчеллу, набравшему 45 очков.

«Митчелл просто суперагрессивен. Он очень агрессивен. Донован остаётся в режиме атаки. У него сильное тело, поэтому он использует это. Он взрывной. Думаю, Митчелл показывает большой рост в этой области, просто тащит команду на своей спине и выступает в качестве лидера «Джаз». В этом нет ничего удивительного. Считаю, что мы позволили ему сделать слишком много бросков, но ничего удивительного. Ещё во времена выступления в «Оклахома-Сити Тандер» я видел, как Донован играл в плей-офф. Я просто наблюдал за его ростом с тех пор и до настоящего момента. Он стал лучше. Митчелл отлично играл в этом году, сегодня он тоже выступил великолепно», — приводит слова Джорджа ASAP Sports.