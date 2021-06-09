Кавай Леонард назвал причину поражения «Клипперс» в первом матче полуфинала на Западе

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард после первого матча полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (109:112, 0-1) заявил, что команда заметно сбавила темп после перерыва и из-за этого проиграла.

«Думаю, в первой половине у нас был довольно хороший ритм. На третью четверть мы вышли слишком вялыми. «Юта» — хорошая оборонительная команда. Сегодня вечером они сыграли усердно. Они боролись всю игру и одержали победу. Нет оправданий. К перерыву у нас было преимущество в 13 очков. Мы должны оставаться агрессивными. Я чувствовал, что мы сбавили темп.

Нам просто нужно посмотреть фильм и узнать, что мы можем сделать лучше в целом. Это баскетбол плей-офф. Так что просто нужно быть готовым сделать всё возможное, чтобы победить. Нет никаких жалоб. Я играю в баскетбол и получаю удовольствие. Это вызов, который нужно преодолеть. Необходимо просто принять его и получать удовольствие», — приводит слова Леонарда ASAP Sports.