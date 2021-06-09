«Кливленд» принял решение по Кевину Лаву

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав, вероятно, останется в клубе в нынешнее межсезонье. Как сообщают источники, в команде довольны сотрудничеством с баскетболистом и не планируют расставаться с ним.
«Источник сообщил, что если бы Лав был обузой для организации и временами имел плохие отношения в клубе, то «Кавальерс» рассмотрели бы вариант с расставанием с баскетболистом. Но они не думают, что это так», — приводит слова журналиста Спенсера Дэвиса Parlons Basket.
Ранее Лав говорил, что хотел бы поиграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хотя Лав родился в Калифорнии, но ещё в раннем детстве его семья переехала в Лейк-Освего, штат Орегон. Там Кевин провёл своё детство.
Нынешний контракт Лава с «Кливлендом» рассчитан до 2022 года. В последний раз Лав продлевал соглашение со своим нынешним клубом в 2018 году. При этом игрок никогда не говорил о недовольстве нынешней командой.
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