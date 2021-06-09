Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Кливленд» принял решение по Кевину Лаву

«Кливленд» принял решение по Кевину Лаву
Александр Кожевников
Комментарии

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав, вероятно, останется в клубе в нынешнее межсезонье. Как сообщают источники, в команде довольны сотрудничеством с баскетболистом и не планируют расставаться с ним.

«Источник сообщил, что если бы Лав был обузой для организации и временами имел плохие отношения в клубе, то «Кавальерс» рассмотрели бы вариант с расставанием с баскетболистом. Но они не думают, что это так», — приводит слова журналиста Спенсера Дэвиса Parlons Basket.

Ранее Лав говорил, что хотел бы поиграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хотя Лав родился в Калифорнии, но ещё в раннем детстве его семья переехала в Лейк-Освего, штат Орегон. Там Кевин провёл своё детство.

Нынешний контракт Лава с «Кливлендом» рассчитан до 2022 года. В последний раз Лав продлевал соглашение со своим нынешним клубом в 2018 году. При этом игрок никогда не говорил о недовольстве нынешней командой.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021