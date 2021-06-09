Владимир Гомельский объяснил, почему УНИКС невнятно выглядит в серии с ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о причинах неудачного старта казанского УНИКСа в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
«УНИКС, похоже, перегорел. Слишком велики ожидания. Игрокам трудно выдерживать такую психологическую нагрузку», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
7 июня в Казани состоялся второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал ЦСКА. Встреча закончилась убедительной победой гостей со счётом 76:57. Уже после первой четверти ЦСКА вёл в счёте с преимуществом в восемь очков. К большому перерыву отрыв москвичей достиг 17 очков. Далее столичный клуб продолжал увеличивать отрыв, а к финальному свистку он достиг 19 очков. УНИКС не сумел выиграть ни одну четверть в матче.
ЦСКА выиграл уже второй матч финальной серии. Москвичи ведут в серии до трёх побед 2-0.
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