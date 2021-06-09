Супермодель с разноцветной кожей рассказала, как начала отношения с игроком НБА

Супермодель с разноцветной кожей Винни Харлоу рассказала о том, как начались её отношения с баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайлом Кузмой.



«За год до отношений с Кузмой я получила сообщение от моего парня, и я не видела его. Я не знаю, что за сбой был в «Инстаграме», но оно не появилось. Год спустя, на пике карантина, он снова написал мне в директ после новой фотографии, и я ответила ему. Я спросила у него, как он проводит карантин. С этого момента мы начали общаться. Потом, примерно через месяц, который мы провели в «Фейстайм», он сказал, что я должна приехать в Лос-Анджелес. С тех пор я живу там. Это было ровно год назад», — сказала Харлоу на шоу The Ellen.



Харлоу — канадская модель. Известна тем, что ей удалось сделать карьеру, будучи больной синдромом витилиго — нарушением пигментации кожного покрова, что фактически привело к тому, что у девушки разноцветная кожа. На сегодняшний день у Винни 8 миллионов подписчиков в «Инстаграме».

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