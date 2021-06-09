Эргин Атаман: будь на нашем месте ЦСКА, Евролига не смогла бы так легко отменить матчи

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман, вспоминая прошлый сезон розыгрыша Евролиги, который был остановлен досрочно из-за пандемии коронавируса, заявил, что этого могло не произойти, будь на месте его команды (которая тогда была первой в турнирной таблице) ЦСКА или «Барселона».

«В прошлом году матчи Евролиги были остановлены из-за пандемии. Я думал, что нам дадут возможность продолжить летом, но этого так и не произошло. Было бы неправильно говорить, что матчи не провели из-за какого-то неправильного отношения к нам, но, если бы на нашем месте были «Барселона» или ЦСКА, Евролига не смогла бы так легко отменить эти матчи», — приводит слова Eurohoops.

В начале марта 2020 года матчи Евролиги были приостановлены из-за коронавирусной инфекции, а в мае было принято решение досрочно завершить сезон без определения чемпиона. После 28 проведённых встреч «Анадолу Эфес» в том розыгрыше соревнований занимал первое место в турнирной таблице.