Звезда НБА с контрактом на $ 74 млн уйдёт из клуба

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кемба Уокер покинет команду в предстоящее межсезонье, сообщает Bleacher Report.
Стороны расстанутся по взаимному согласию. После поражения «Селтикс» в первом раунде плей-офф НБА Брэд Стивенс покинул должность главного тренера и заменил Дэнни Эйнджа на посту президента по баскетбольным операциям. Клуб собирается провести чистку состава. Команда сохранит Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, но расстанется с Уокером.
Уокер помог «Селтикс» дойти до финала Восточной конференции в 2020 году. Эйндж прошлым летом попытался обменять Кембу на разыгрывающего «Милуоки Бакс» Джру Холидэя. Попытки клуба обменять его обидели игрока. Следующей командой Уокера может стать «Оклахома-Сити Тандер». В контракте четырёхкратного участника Матча звёзд Уокера осталось два года с зарплатой $ 74 млн.
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