Леброн Джеймс будет играть под новым номером в следующем сезоне

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в следующем сезоне поменяет игровой номер с 23-го на 6-й, сообщает The Athletic.
Партнёр Леброна по команде Энтони Дэвис решил продолжить выступление на площадке под 3-м номером. Ожидается, что Джеймс сменит номер после выхода на экраны фильма «Космический джем: Новое поколение», в котором он сыграл главную роль.
Джеймс выступал под 6-м номером за «Майами Хит», в составе которого завоевал два титула чемпиона НБА (2012, 2013). Джеймс взял себе 23-й номер, когда вернулся в «Кливленд Кавальерс», где стал чемпионом в 2016 году. Леброн решил играть под 23-м номером после перехода из «Кавальерс» в «Лейкерс» в межсезонье-2018. В «Лос-Анджелесе» Леброн стал чемпионом в 2020-м. Сезон-2020/2021 завершился для Джеймса первым в карьере вылетом в стартовом раунде плей-офф.
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