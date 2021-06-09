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Леброн Джеймс будет играть под новым номером в следующем сезоне

Леброн Джеймс будет играть под новым номером в следующем сезоне
Алексей Фалько
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в следующем сезоне поменяет игровой номер с 23-го на 6-й, сообщает The Athletic.

Партнёр Леброна по команде Энтони Дэвис решил продолжить выступление на площадке под 3-м номером. Ожидается, что Джеймс сменит номер после выхода на экраны фильма «Космический джем: Новое поколение», в котором он сыграл главную роль.

Джеймс выступал под 6-м номером за «Майами Хит», в составе которого завоевал два титула чемпиона НБА (2012, 2013). Джеймс взял себе 23-й номер, когда вернулся в «Кливленд Кавальерс», где стал чемпионом в 2016 году. Леброн решил играть под 23-м номером после перехода из «Кавальерс» в «Лейкерс» в межсезонье-2018. В «Лос-Анджелесе» Леброн стал чемпионом в 2020-м. Сезон-2020/2021 завершился для Джеймса первым в карьере вылетом в стартовом раунде плей-офф.

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