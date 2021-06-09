«Атланта» потеряла одного из важнейших игроков до конца сезона

Форвард «Атланта Хоукс» ДеАндре Хантер пропустит оставшуюся часть сезона из-за разрыва мениска, сообщает The Athletic.



Хантер прошел МРТ-обследование, которое выявило небольшой разрыв мениска в правом колене. Игроку предстоит операция, которую сделают в Лос-Анджелесе в ближайшее время. В феврале этого года Хантер уже перенёс операцию на мениске правого колена, из-за чего пропустил значительную часть регулярного чемпионата. 23-летний Хантер в нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 15,0 очка, 4,8 подбора и 1,9 передачи. Деандре проводит второй сезон в лиге после выбора под 4-м пиком на драфте-2019.



«Атланта» играет против «Филадельфии Сиксерс» во втором раунде плей-офф НБА. Счёт в серии после двух матчей 1-1.