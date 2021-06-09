Димитрис Итудис: мы ведём 2-0, но помним, что нужна ещё одна победа

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий перед третьим матчем финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча состоится завтра,10 июня, в Москве. Красно-синие ведут в серии до трёх побед со счётом 2-0.



«Во-первых, рассчитываю увидеть множество болельщиков на нашей арене, это здорово подхлестнет команду. Во-вторых, мы ведём 2-0, но помним, что нужна ещё одна победа, так что мы собраны, настроены и решительны, чтобы её заполучить. Знаем, будет непросто, потому что у УНИКС – качественная команда, и они постараются воспользоваться всем своим мастерством», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.



Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию контракта с разыгрывающим «Басконии» Пьеррией Хенри, трансфер которого уже согласовал мадридский «Реал».

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