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Димитрис Итудис: мы ведём 2-0, но помним, что нужна ещё одна победа

Димитрис Итудис: мы ведём 2-0, но помним, что нужна ещё одна победа
Виталий Весёлый
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий перед третьим матчем финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча состоится завтра,10 июня, в Москве. Красно-синие ведут в серии до трёх побед со счётом 2-0.

«Во-первых, рассчитываю увидеть множество болельщиков на нашей арене, это здорово подхлестнет команду. Во-вторых, мы ведём 2-0, но помним, что нужна ещё одна победа, так что мы собраны, настроены и решительны, чтобы её заполучить. Знаем, будет непросто, потому что у УНИКС – качественная команда, и они постараются воспользоваться всем своим мастерством», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию контракта с разыгрывающим «Басконии» Пьеррией Хенри, трансфер которого уже согласовал мадридский «Реал».

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