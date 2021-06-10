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«Барселона», «Бавария», «Милан» уступили в плей-офф чемпионатов Испании, Германии и Италии

«Барселона», «Бавария», «Милан» уступили в плей-офф чемпионатов Испании, Германии и Италии
Виталий Весёлый
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В Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуне состоялся второй полуфинальный матч плей-офф чемпионата Испании. «Тенерифе» принимал «Барселону». Встреча завершилась победой хозяев — 80:68. Счёт в серии 1-1.

По итогам первой четверти победу праздновали гости — 15:19. Однако к большому перерыву хозяева площадки сумели не только ликвидировать небольшое преимущество каталонцев, но и выйти вперёд. Счёт во второй десятиминутке 23:16. Третья четверть прошла в равной борьбе — 20:20. А в заключительном отрезке игры «Тенерифе» лишь нарастил преимущество — 22:13.

Чемпионат Испании. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч

«Тенерифе» — «Барселона» 80—68 (15:19, 23:16, 20:20, 22:13).

Испания - Лига АБК. 1/2 финала. 2-й матч
09 июня 2021, среда. 22:15 МСК
Иберостар Тенерифе
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна
Окончен
80 : 68
Барселона
Барселона

Отметим также, что «Милан» уступил в третьем финальном матче чемпионата Италии «Виртусу» — 58:76. Счёт в серии 0-3.

Италия - Серия А. Финал. 3-й матч
09 июня 2021, среда. 21:45 МСК
Виртус Болонья
Болонья
Окончен
76 : 58
Олимпия Милан
Милан
Виртус Болонья: Абасс, Адамс, Алибегович, Белинелли, Гэмбл, Маркович, Николич, Пайола, Риччи, Теодосич, Уимс, Хантер
Олимпия Милан: Билига, Брукс, Войцеховски, Датоме, Мицов, Мораскини, Пантер, Родригес, Тарчевски, Хайнс, Чинчиарини, Шилдс

«Бавария» же потерпела поражение в первом матче финала Бундеслиги с «Альбой» — 86:89.

Германия - Бундеслига. Финал. 1-й матч
09 июня 2021, среда. 21:30 МСК
Альба
Берлин
Окончен
89 : 86
Бавария
Мюнхен
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