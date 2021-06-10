«Барселона», «Бавария», «Милан» уступили в плей-офф чемпионатов Испании, Германии и Италии

В Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуне состоялся второй полуфинальный матч плей-офф чемпионата Испании. «Тенерифе» принимал «Барселону». Встреча завершилась победой хозяев — 80:68. Счёт в серии 1-1.
По итогам первой четверти победу праздновали гости — 15:19. Однако к большому перерыву хозяева площадки сумели не только ликвидировать небольшое преимущество каталонцев, но и выйти вперёд. Счёт во второй десятиминутке 23:16. Третья четверть прошла в равной борьбе — 20:20. А в заключительном отрезке игры «Тенерифе» лишь нарастил преимущество — 22:13.
Чемпионат Испании. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч
«Тенерифе» — «Барселона» 80—68 (15:19, 23:16, 20:20, 22:13).
Отметим также, что «Милан» уступил в третьем финальном матче чемпионата Италии «Виртусу» — 58:76. Счёт в серии 0-3.
«Бавария» же потерпела поражение в первом матче финала Бундеслиги с «Альбой» — 86:89.
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