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Определён лучший оборонительный игрок НБА

Определён лучший оборонительный игрок НБА
Алексей Фалько
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Центровой «Юта Джаз» Руди Гобер получил награду «Мистер замок» лучшему оборонительному игроку НБА по итогам сезона-2020/2021, сообщает официальный сайт лиги.

Гобер стал лучшим по защите по результатам голосования журналистов. Француз получил 84 из 100 первых мест, набрав в сумме 464 балла. Он опередил разыгрывающего «Филадельфии Скисерс» Бена Симмонса (287 баллов) и тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина (76). Защитный рейтинг Гобера в регулярном чемпионате составил 100,9, француз совершал рекордные в карьере 2,7 блок-шота.

Гобер ранее дважды признавался лучшим по игре в защите НБА (2018, 2019). Только Дикембе Мутомбо (4), Бен Уоллес (4) и Дуайт Ховард (3) получали награду как минимум трижды.

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