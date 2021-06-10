Определён лучший оборонительный игрок НБА

Центровой «Юта Джаз» Руди Гобер получил награду «Мистер замок» лучшему оборонительному игроку НБА по итогам сезона-2020/2021, сообщает официальный сайт лиги.



Гобер стал лучшим по защите по результатам голосования журналистов. Француз получил 84 из 100 первых мест, набрав в сумме 464 балла. Он опередил разыгрывающего «Филадельфии Скисерс» Бена Симмонса (287 баллов) и тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина (76). Защитный рейтинг Гобера в регулярном чемпионате составил 100,9, француз совершал рекордные в карьере 2,7 блок-шота.

Гобер ранее дважды признавался лучшим по игре в защите НБА (2018, 2019). Только Дикембе Мутомбо (4), Бен Уоллес (4) и Дуайт Ховард (3) получали награду как минимум трижды.