Крис Пол установил рекорд плей-офф НБА, превзошёл Мэджика и повторил достижение Леброна

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол во втором матче полуфинала Западной конференции НБА против «Денвер Наггетс» (123:98, 2-0) набрал 17 очков, 5 подборов и 15 передач, не совершив ни одной потери.



Пол стал первым игроком НБА, который отдавал 15+ передач в плей-офф в составе 3 разных клубов. Крис провел пятую игру в плей-офф с 10+ передач и 0 потерь. Это новый рекорд в истории НБА, разыгрывающий «Санз» превзошёл Мэджика Джонсона (4). Также Пол теперь опережает Мэджика по количеству игр с 15+ передач и 0 потерь — 3 против 2.



Кроме того, Пол присоединился к Леброну Джеймсу и Джону Стоктону в качестве третьего игрока в истории, набравшего не менее 15 очков, 15 передач и 5 подборов в плей-офф в возрасте 35 лет и старше.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.