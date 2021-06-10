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Крис Пол установил рекорд плей-офф НБА, превзошёл Мэджика и повторил достижение Леброна

Крис Пол установил рекорд плей-офф НБА, превзошёл Мэджика и повторил достижение Леброна
Алексей Фалько
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол во втором матче полуфинала Западной конференции НБА против «Денвер Наггетс» (123:98, 2-0) набрал 17 очков, 5 подборов и 15 передач, не совершив ни одной потери.

Пол стал первым игроком НБА, который отдавал 15+ передач в плей-офф в составе 3 разных клубов. Крис провел пятую игру в плей-офф с 10+ передач и 0 потерь. Это новый рекорд в истории НБА, разыгрывающий «Санз» превзошёл Мэджика Джонсона (4). Также Пол теперь опережает Мэджика по количеству игр с 15+ передач и 0 потерь — 3 против 2.

Кроме того, Пол присоединился к Леброну Джеймсу и Джону Стоктону в качестве третьего игрока в истории, набравшего не менее 15 очков, 15 передач и 5 подборов в плей-офф в возрасте 35 лет и старше.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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