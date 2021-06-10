Никола Йокич и Майк Мэлоун объяснились за беспомощность «Денвера» в серии с «Финиксом»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и главный тренер Майк Мэлоун поделились мнением после второго матча полуфинала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (98:123, 0-2).

«Они играют лучше нас. Они бросают, становятся агрессивнее, находят открытого исполнителя. Всё выглядит очень плохо. Нам нужно всё изменить», — приводит слова Йокича ESPN.

«Это было неловкое выступление для меня. Провалились абсолютно все игроки. Мы уезжаем отсюда с опущенными головами, и это закономерно. Толпа болельщиков «Финикса» не зря кричала: «Санз» выиграют серию в четырёх матчах!" Они призывают свою команду к сухой победе. Если мы так же сыграем в Денвере, эта серия действительно закончится быстро», — добавил Мэлоун.