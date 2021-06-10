Крис Пол отреагировал на лидерство 2-0 в полуфинале Западной конференции

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол прокомментировал итоги второго матча полуфинала Западной конференции НБА против «Денвер Наггетс» (123:98, 2-0).
«Благодаря тому, как мы играем, мяч всегда найдёт тебя. В нашей команде очень много шутеров. В раздевалке мы разговаривали о том, чтобы поддержать ту же энергию в третьей игре.
В четвёртой четверти на трибунах было просто безумие. Сначала стало громко, затем ещё громче, помню, как я даже заткнул уши, а после этого тренер сказал мне: „Крис, соберись!“ Он сказал, что нет ничего лучше, чем присутствие фанатов на трибунах.
Деандре Эйтон — наш самый ценный игрок в плей-офф. Он здорово защищается, передвигается по площадке и совершает подборы. Он делает всё необходимое для нашей победы.
Девин Букер? Он набирает очки даже когда спит. При этом он обороняется. Думаю, Девин — один из лучших универсальных игроков в лиге», — цитирует Криса Пола в своём «твиттере» журналист Джеральд Бурге.
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