Крис Пол отреагировал на лидерство 2-0 в полуфинале Западной конференции

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол прокомментировал итоги второго матча полуфинала Западной конференции НБА против «Денвер Наггетс» (123:98, 2-0).



«Благодаря тому, как мы играем, мяч всегда найдёт тебя. В нашей команде очень много шутеров. В раздевалке мы разговаривали о том, чтобы поддержать ту же энергию в третьей игре.



В четвёртой четверти на трибунах было просто безумие. Сначала стало громко, затем ещё громче, помню, как я даже заткнул уши, а после этого тренер сказал мне: „Крис, соберись!“ Он сказал, что нет ничего лучше, чем присутствие фанатов на трибунах.



Деандре Эйтон — наш самый ценный игрок в плей-офф. Он здорово защищается, передвигается по площадке и совершает подборы. Он делает всё необходимое для нашей победы.



Девин Букер? Он набирает очки даже когда спит. При этом он обороняется. Думаю, Девин — один из лучших универсальных игроков в лиге», — цитирует Криса Пола в своём «твиттере» журналист Джеральд Бурге.