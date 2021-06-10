Владимир Гомельский назвал игрока, трансфер которого не хочет видеть в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался насчёт возможного подписания контракта ЦСКА с Пиеррией Хенри.



«Хенри? Я уже писал, что очень не люблю этого игрока. Не думаю, что он действительно может усилить ЦСКА», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию контракта с разыгрывающим «Басконии». Компания хочет продлить контракт с Хенри, однако ЦСКА является фаворитом в борьбе за американца. Армейцы рассматривают Пьеррию в качестве замены Майку Джеймсу, который отстранён от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса. Ранее главной целью ЦСКА был разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос. Армейцев не устроило, что баскетболист отложил принятие решения до августа и ждёт предложение от клуба НБА.



В прошлом сезоне Евролиги Хенри набирал в среднем 10,5 очка, делал 7,3 передачи и 3,2 подбора за игру.