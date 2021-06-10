«Бостон» определился с претендентами на пост нового главного тренера

Президент «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс получил разрешение на проведение собеседований с несколькими ассистентами, претендующими на пост главного тренера клуба, сообщает ESPN. Стивенс получил разрешение на проведение переговоров с Чонси Биллапсом («Лос-Анджелес Клипперс»), Айме Удокой («Бруклин Нетс»), Дарвином Хэмом и Чарльзом Ли («Милуоки Бакс»), а также Джамалом Мозли («Даллас Маверикс»).



При этом, как сообщается, список кандидатов может быть расширен.



Напомним, в начале июня «Бостон» официально объявил, что Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и станет новым президентом по баскетбольным операциям. «Бостон» в сезоне-2020/2021 вылетел в первом раунде плей-офф НБА, уступив в серии «Бруклин Нетс» (1-4).