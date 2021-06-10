Сборная России понесла весомые потери перед олимпийской квалификацией
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Генеральный менеджер сборной России Сергей Панов рассказал о потерях, которые понесла национальная команда перед стартом олимпийской квалификации. По словам Панова, сборной не помогут Андрей Зубков и Дмитрий Кулагин.
«Форвард Андрей Зубков из «Зенита» сначала потренировался с командой, однако буквально накануне вылета сказал, что на данный момент не готов жертвовать ради сборов и возможного затем выступления в Хорватии своими интересами.
Мы решили предоставить Дмитрию Кулагину шанс. Но Дима по результатам УМО, то есть углубленного медицинского обследования, врачами не был допущен к процессу подготовки вообще», — приводит слова Панова «Российская газета».
На отборочном турнире сборная России сыграет в группе А с Германией и Мексикой.
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