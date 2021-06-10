Скотти Пиппена обвинили в неуважении к Майклу Джордану

Журналист Крис Бруссард считает, что член Зала славы, легендарный баскетболист Скотти Пиппен неуважительно отнёсся к легенде НБА Майклу Джордану.
В ноябре 2021 года в продажу поступит автобиография Пиппена, рекламная кампания которой настаивает на том, что именно Скотти был ключевой персоной в успехе Джордана.
«Проще говоря, без Пиппена не было бы чемпионских баннеров, не говоря уже о шести, которые свисают на стадионе «Чикаго». Не было бы документального фильма «Последний танец», не было бы такого Майкла Джордана, которого мы знаем. Без него не существовало бы той команды «Чикаго Буллз», — гласит описание книги.
«Это выдумка! У меня есть два слова для Пиппена: «Прекрати это!» Скотти считается великим человеком на все времена. Он половина, возможно, величайшего дуэта в истории НБА. Но это описание. Я не считаю, что Скотти думает именно так. Этот синопсис заставляет всех считать, что он был так же ценен для этой команды, как и Джордан, но это не так», — цитирует журналиста Криса Бруссарда Essentially Sports.
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