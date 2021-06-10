Крис Бош отреагировал на тамперинг Пэта Райли в отношении Леброна
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Член Зала славы Крис Бош отреагировал на тамперинг президента «Майами Хит» Пэта Райли в отношении форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В недавнем интервью Райли высказался о возможном возвращении Леброна в «Хит». Впоследствии Пэт был за это оштрафован на $ 25 000.
«Может, вы не знаете, что такое «Хит», но они всегда просчитывают следующий шаг и думают, как стать лучше. И мы живём в мире тамперинга. Я почти уверен, что он был не совсем серьёзен, когда говорил это. Он хочет сражаться и добиваться результата, поэтому думает о разных сценариях», — приводит слова Боша Essentially Sports.
Напомним, в четвёртом матче плей-офф Восточной конференции НБА «Майами Хит» проиграл «Милуоки Бакс». Итоговый счёт серии — 0-4.
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