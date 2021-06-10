ЦСКА всухую выиграл серию у УНИКСа и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

В Москве завершился третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал УНИКС. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 89:81.
Команды начали результативно: уже после первой четверти счёт был 29:24 в пользу красно-синих. К большому перерыву отрыв москвичей ещё увеличился больше — 52:40. Третья десятиминутка прошла в равной борьбе — 25:26. В начале четвёртой четверти УНИКС совершил отличный рывок 9:0, однако армейцы не позволили гостям сделать что-либо большее, набрав 7 очков подряд. Дальше игра проходила в равной борьбе. Счёт десятиминутки — 12:15.
Эта победа ЦСКА стала уже третьей в финальной серии Единой лиги ВТБ и принесла команде чемпионство.
Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Джон Браун, набравший 25 очков. В составе ЦСКА чаще всех кольцо соперников поражал Торнике Шенгелия — на его счету 19 очков.
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