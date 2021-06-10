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ЦСКА всухую выиграл серию у УНИКСа и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

ЦСКА всухую выиграл серию у УНИКСа и стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Виталий Весёлый
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В Москве завершился третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал УНИКС. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 89:81.

Команды начали результативно: уже после первой четверти счёт был 29:24 в пользу красно-синих. К большому перерыву отрыв москвичей ещё увеличился больше — 52:40. Третья десятиминутка прошла в равной борьбе — 25:26. В начале четвёртой четверти УНИКС совершил отличный рывок 9:0, однако армейцы не позволили гостям сделать что-либо большее, набрав 7 очков подряд. Дальше игра проходила в равной борьбе. Счёт десятиминутки — 12:15.

Эта победа ЦСКА стала уже третьей в финальной серии Единой лиги ВТБ и принесла команде чемпионство.

Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Джон Браун, набравший 25 очков. В составе ЦСКА чаще всех кольцо соперников поражал Торнике Шенгелия — на его счету 19 очков.

Единая лига ВТБ. Финал
10 июня 2021, четверг. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
89 : 81
УНИКС
Казань, Россия
ЦСКА: Шенгелия - 19, Клайберн - 18, Хэкетт - 17, Фойгтман - 10, Лундберг - 9, Курбанов - 6, Хиллиард - 4, Антонов - 3, Ухов - 3, Кочергин, Лопатин, Хоменко
УНИКС: Браун - 25, Смит - 17, Уайт - 12, Холланд - 12, Уолтерс - 8, Теодор - 4, Узинский - 3, Антипов, Жбанов, Клименко, Разумов, Сергеев
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