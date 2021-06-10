Президент ЦСКА отреагировал на завоевание чемпионского титула в сезоне-2020/2021

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу команды в Единой лиге ВТБ. В финальной серии с УНИКСом до трёх побед армейцы ни разу не уступили.

«Сейчас уже можно прекратить нервничать и порадоваться победе вместе с болельщиками. Хочу отдать должное УНИКСу. Наверное, мало кто ожидал, что после 0-2 в серии они окажут такое упорное сопротивление в третьем матче. В итоге судьба игры решалась в концовке. Респект им.



Не меньший, а то и больший респект ЦСКА, потому что мы впервые в нашей истории закончили регулярку на четвёртом месте и во всех стадиях плей-офф не имели преимущества своей площадки, к чему привыкли все, в том числе мы сами. Тем ценнее наша победа.



Я поздравляю команду, болельщиков, тренеров, менеджмент. Сегодня большой день. Поверьте, это действительно большой успех для клуба. Вы все знаете наши проблемы — травмы, разные истории. Но ЦСКА там, где должен быть. Мы на первом месте.



Последняя игра на стадионе? Думаю, УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского — это для многих людей второй дом. Это намоленное место. После награждения будет специальная церемония прощания с УСК ЦСКА. Мне кажется, она должна получиться трогательной. В этом здании вершились судьбы поколений игроков, тренеров. Здесь разыгрывались такие драмы, что без слёз попрощаться невозможно. Постараемся удержаться от слёз и сохранить главное — независимо от того, где будем играть, ЦСКА должен всегда оставаться первым», — сказал Ватутин в эфире «Матч ТВ».