Определён MVP плей-офф Единой лиги ВТБ

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается на официальном сайте Единой лиги. Средняя результативность итальянца в 10 матчах составила 13,7 очков, 3,3 передачи и 3,2 подбора при 14,6 балла за эффективность действий.
Напомним, сегодня, 10 июня, в Москве завершился третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал УНИКС. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 89:81. Этот успех стал для красно-синих уже третьим в финальной серии и принёс команде чемпионство. Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Джон Браун, набравший 25 очков. В составе армейцев чаще всех кольцо соперников поражал Торнике Шенгелия — на его счету 19 очков.
Фото можно посмотреть на старанице Единой лиги ВТБ в "Инстаграме".
Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу команды.
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