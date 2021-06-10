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НБА назвала ключевые даты следующего сезона

НБА назвала ключевые даты следующего сезона
Алексей Фалько
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НБА отправила клубам лиги письмо, в котором сообщила ключевые даты следующего сезона, передает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

После двух подряд чемпионатов с изменённым из-за пандемии коронавируса календарём лига вновь вернётся к привычному календарю. Новый сезон начнётся 19 октября и завершится в середине июня.

Ключевые даты сезона НБА-2021/2022:

28 сентября – начало тренировочного лагеря

19 октября – начало регулярного чемпионата

16 апреля – начало плей-офф

2 июня – первая игра финальной серии

19 июня – седьмая игра финальной серии (в случае необходимости)

23 июня – драфт НБА-2022.

Нынешний сезон завершится в середине июля. В данный момент проходят серии второго раунда плей-офф в Западной и Восточной конференциях.

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