НБА назвала ключевые даты следующего сезона
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НБА отправила клубам лиги письмо, в котором сообщила ключевые даты следующего сезона, передает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
После двух подряд чемпионатов с изменённым из-за пандемии коронавируса календарём лига вновь вернётся к привычному календарю. Новый сезон начнётся 19 октября и завершится в середине июня.
Ключевые даты сезона НБА-2021/2022:
28 сентября – начало тренировочного лагеря
19 октября – начало регулярного чемпионата
16 апреля – начало плей-офф
2 июня – первая игра финальной серии
19 июня – седьмая игра финальной серии (в случае необходимости)
23 июня – драфт НБА-2022.
Нынешний сезон завершится в середине июля. В данный момент проходят серии второго раунда плей-офф в Западной и Восточной конференциях.
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