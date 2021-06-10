Капитан ЦСКА высказался о сносе арены клуба

Капитан ЦСКА Никита Курбанов после победы в финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (3-0) выразил сожаление в связи с тем, что армейцы должны покинуть УСК ЦСКА, открытый в 1979 году.



«Так получается, что сегодня мы в последний раз вышли на паркет УСК ЦСКА, и болельщики пришли сюда в последний раз. Для многих из нас УСК стал домом со своим убранством, климатом, ритмом жизни. Многие приходят сюда уже десятки лет, кто-то даже застал открытие, как Аскер Барчо. Каждый оставил здесь частичку себя.



Конечно, сейчас грустно, но давайте улыбнёмся, вспомним яркие моменты — и победы, и поражения, которые двигали нас вперёд. Давайте сохраним их, пусть они навсегда останутся в сердце», – приводит слова Курбанова «Р-Спорт».



Летом УСК подлежит сносу. Армейцы будут проводить матчи Евролиги и Единой лиги ВТБ в «Мегаспорте».