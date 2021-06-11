Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ватутин целовал паркет, Итудиса облили шампанским, конь носил чирлидерш. Фото победы ЦСКА

Ватутин целовал паркет, Итудиса облили шампанским, конь носил чирлидерш. Фото победы ЦСКА
Эдгар Брещанов
ПБК ЦСКА — БК УНИКС
Комментарии

Вчера, 10 июня, в Москве на стадионе УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского состоялся третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал УНИКС. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 89:81.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поздравил команду с победой в Единой лиги ВТБ, а также высказался о будущем разрушении арены клуба.

«Поздравляю команду, игроков, менеджмент, спонсоров, болельщиков. Горд за весь клуб, за то, что мы играли в этом историческом зале. УСК ЦСКА будет разрушен, но остаётся множество эмоций. Здесь выступало столько великих игроков, великих тренеров, столько отличных матчей прошло здесь. Считаю, что мне повезло быть в этом великом клубе, стать частью этой истории. Хочу сказать большое спасибо всем, кто внёс свой вклад в успех этого сезона.

Сезон бросил нам много вызовов, но парни в раздевалке сохранили концентрацию, остались единым целым. И знаете что? Мы – чемпионы! Снова! Мы поняли, в чём проблемы, поняли, что часть проблемы в нас, а значит, в нас и решение. Не забывайте, что в очень сильной Лиге ВТБ мы финишировали четвёртыми в регулярке. Сначала нам пришлось в тяжёлой серии из трёх матчей обыграть «Нижний Новгород», а затем выбить две классные команды без преимущества домашней площадки.

«Зенит» был первым, доминировал в регулярном чемпионате, УНИКС проводил два финала в этом сезоне. Думаю, мы доказали, что за счёт единения смогли показать высокое качество. Хочу поблагодарить за отличную работу своих ассистентов. Как вы помните, из-за коронавируса я пропустил старт сезона, и им пришлось готовить команду. Благодарю всех медиков, менеджмент, президента. Сейчас время отпраздновать и сразу задуматься о наступающем дне».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — УНИКС — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021