Ватутин целовал паркет, Итудиса облили шампанским, конь носил чирлидерш. Фото победы ЦСКА

Вчера, 10 июня, в Москве на стадионе УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского состоялся третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал УНИКС. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 89:81.
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поздравил команду с победой в Единой лиги ВТБ, а также высказался о будущем разрушении арены клуба.
«Поздравляю команду, игроков, менеджмент, спонсоров, болельщиков. Горд за весь клуб, за то, что мы играли в этом историческом зале. УСК ЦСКА будет разрушен, но остаётся множество эмоций. Здесь выступало столько великих игроков, великих тренеров, столько отличных матчей прошло здесь. Считаю, что мне повезло быть в этом великом клубе, стать частью этой истории. Хочу сказать большое спасибо всем, кто внёс свой вклад в успех этого сезона.
Сезон бросил нам много вызовов, но парни в раздевалке сохранили концентрацию, остались единым целым. И знаете что? Мы – чемпионы! Снова! Мы поняли, в чём проблемы, поняли, что часть проблемы в нас, а значит, в нас и решение. Не забывайте, что в очень сильной Лиге ВТБ мы финишировали четвёртыми в регулярке. Сначала нам пришлось в тяжёлой серии из трёх матчей обыграть «Нижний Новгород», а затем выбить две классные команды без преимущества домашней площадки.
«Зенит» был первым, доминировал в регулярном чемпионате, УНИКС проводил два финала в этом сезоне. Думаю, мы доказали, что за счёт единения смогли показать высокое качество. Хочу поблагодарить за отличную работу своих ассистентов. Как вы помните, из-за коронавируса я пропустил старт сезона, и им пришлось готовить команду. Благодарю всех медиков, менеджмент, президента. Сейчас время отпраздновать и сразу задуматься о наступающем дне».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — УНИКС — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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