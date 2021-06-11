Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы перспективы Криса Пола на рынке, если он откажется от $ 44 млн за следующий сезон

Названы перспективы Криса Пола на рынке, если он откажется от $ 44 млн за следующий сезон
Виталий Весёлый
Комментарии

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол летом может стать неограниченно свободным агентом. Для этого ему необходимо отказаться от опции игрока $ 44 млн в нынешнем соглашении.

Как сообщает журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс в своём "Твиттере", некоторые менеджеры клубов Национальной баскетбольной ассоциации готовы будут предложить баскетболисту трёхлетнее соглашение, которое ему принесёт около $ 60 млн.

Ранее сообщалось, что Пол присоединился к форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу и одному из лучших разыгрывающих в истории лиги, баскетболисту «Юты Джаз» Джону Стоктону, в качестве третьего игрока в истории, набравшего не менее 15 очков, 15 передач и 5 подборов в плей-офф в возрасте 35 лет и старше.

Новость по теме
7-кратный чемпион НБА выбрал лучшего центрового между О'Нилом и Оладжьювоном
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021