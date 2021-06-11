Названы перспективы Криса Пола на рынке, если он откажется от $ 44 млн за следующий сезон
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол летом может стать неограниченно свободным агентом. Для этого ему необходимо отказаться от опции игрока $ 44 млн в нынешнем соглашении.
Как сообщает журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс в своём "Твиттере", некоторые менеджеры клубов Национальной баскетбольной ассоциации готовы будут предложить баскетболисту трёхлетнее соглашение, которое ему принесёт около $ 60 млн.
Ранее сообщалось, что Пол присоединился к форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу и одному из лучших разыгрывающих в истории лиги, баскетболисту «Юты Джаз» Джону Стоктону, в качестве третьего игрока в истории, набравшего не менее 15 очков, 15 передач и 5 подборов в плей-офф в возрасте 35 лет и старше.
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