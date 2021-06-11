Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Юта» обыграла «Клипперс» в полуфинале Запада и повела в серии 2-0

«Юта» обыграла «Клипперс» в полуфинале Запада и повела в серии 2-0
Кирилл Горбачинский
Комментарии

Во втором матче полуфинала Западной конференции НБА «Юта Джаз» обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 117:111 и повела в серии 2-0.

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (37 очков), Джордан Кларксон (24 очка) и Джо Инглс (19 очков). Также дабл-дабл оформил Руди Гобер (13 очков и 20 подборов). У «Клипперс» наиболее результативными в матче стали Реджи Джексон (29 очков), Пол Джордж (27 очков и 10 подборов) и Кавай Леонард (21 очко).

Ранее в серии «Юта» нанесла поражение «Клипперс» со счётом 112:109. Третий матч серии пройдёт 13 июня. В предыдущем раунде «Джаз» прошли «Мемфис Гриззлиз» — 4-1, а «Клипперс» победили «Даллас Маверикс» — 4-3.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
11 июня 2021, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
117 : 111
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Митчелл - 37, Кларксон - 24, Инглс - 19, Богданович - 16, Гобер - 13, О'Нил - 8, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Конли, Морган, Ньянг, Они, Томас, Форрест, Фэйворс, Хьюз
Лос-Анджелес Клипперс: Джексон - 29, Джордж - 27, Леонард - 21, Моррис - 8, Батюм - 7, Зубац - 7, Казинс - 6, Беверли - 3, Кеннард - 3, Ибака, Коффи, Мэнн, Отуру, Паттерсон, Рондо, Скрабб, Феррелл

Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации в третьем матче полуфинала Восточной конференции «Милуоки Бакс» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 86:83 и сократил отставание в серии (1-2).

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021