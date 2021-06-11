«Юта» обыграла «Клипперс» в полуфинале Запада и повела в серии 2-0

Во втором матче полуфинала Западной конференции НБА «Юта Джаз» обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 117:111 и повела в серии 2-0.
В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (37 очков), Джордан Кларксон (24 очка) и Джо Инглс (19 очков). Также дабл-дабл оформил Руди Гобер (13 очков и 20 подборов). У «Клипперс» наиболее результативными в матче стали Реджи Джексон (29 очков), Пол Джордж (27 очков и 10 подборов) и Кавай Леонард (21 очко).
Ранее в серии «Юта» нанесла поражение «Клипперс» со счётом 112:109. Третий матч серии пройдёт 13 июня. В предыдущем раунде «Джаз» прошли «Мемфис Гриззлиз» — 4-1, а «Клипперс» победили «Даллас Маверикс» — 4-3.
Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации в третьем матче полуфинала Восточной конференции «Милуоки Бакс» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 86:83 и сократил отставание в серии (1-2).
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