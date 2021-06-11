Яннис Адетокунбо и Крис Миддлтон установили впечатляющий рекорд НБА
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Баскетболисты «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (33 очка, 14 подборов) и Крис Миддлтон (35 очков, 15 подборов) в сумме набрали 79% очков команды в третьем матче полуфинала Восточной конференции НБА с «Бруклин Нетс» (86:83, 1-2).
Адетокунбо и Миддлтон записали на свой счёт рекордную долю результативности команды среди всех дуэтов в истории плей-офф НБА. Яннис и Крис набрали первые 30 очков «Милуоки» в матче. Это рекордные показатели для одноклубников за последние 25 лет. Судьба встречи решалась в напряжённой концовке. «Бруклин» мог сравнять счёт на последней секунде, но дальний бросок Кевина Дюранта оказался неточным.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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