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Бронни Джеймс попал на обложку SI в более раннем возрасте, чем отец. Леброн отреагировал

Бронни Джеймс попал на обложку SI в более раннем возрасте, чем отец. Леброн отреагировал
Антон Мозговой
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Бронни, сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, попал на обложку известного журнала Sports Illustrated. Сын легендарного баскетболиста попал на обложку уже в 16-летнем возрасте, превзойдя своего отца. Леброн в своё время оказался на обложке в 17-летнем возрасте.

Форвард «Лейкерс» репостнул изображение обложки и порадовался за сына, написав: «Банда Джеймсов», добавив изображение короны.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Джеймса.

В дебютном сезоне Бронни в среднем проводит 15 минут на площадке. Он набирает 4,1 очка за матч. 16-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт.

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