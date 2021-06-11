В ЦСКА объяснили, почему команда заняла последнее место в «Финале четырёх» Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итоги сезона для московского клуба. ЦСКА проиграл в полуфинале «Финала четырёх» Евролиги и занял в итоге последнее место. Но зато москвичи выиграли Единую лигу ВТБ, завершив финальную серию с УНИКСом в трёх матчах.
«Сезон в Единой лиге ВТБ был как никогда сложный. И просто быть не могло, ведь мы впервые вышли в плей-офф с четвёртого места и на всех стадиях не имели преимущества своей площадки. УНИКС боролся до последних секунд, хотя многие ждали, что после 0-2 дома они приедут отбыть номер.
Скажу неоднозначную мысль: из-за столь напряжённой серии с петербургским «Зенитом» в полуфинале Лиги ВТБ мы не смогли подготовиться к «Финалу четырёх» Евролиги. Поймите правильно, это не «Зенит» виноват, что мы не выиграли Евролигу, это наши проблемы. Это на будущее нам информация. Мы сыграли в понедельник с «Зенитом», во вторник улетели в Кёльн и в пятницу играли полуфинал. Думал, что благодаря играм с «Зенитом» мы будем в тонусе, но всё-таки «Финал четырёх» — это соревнование, где нужно иметь время на подготовку», — цитирует Ватутина «РИА Новости».
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