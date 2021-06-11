«Лейкерс» хотят заполучить экс-MVP НБА

Бывший MVP НБА Деррик Роуз может перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Analysis Network со ссылкой на собственные источники в НБА. По данным источника, «Лейкерс» могут подписать Роуза в том случае, если команду покинет Деннис Шрёдер.

В то же время на игрока будут претендовать и другие команды. В частности, сохранить его попытается «Нью-Йорк Никс».

«Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). 36-летний Леброн Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.