ЦСКА объявил о продлении контракта с Йоханнесом Фойгтманном

Пресс-служба ЦСКА объявила о продлении контракта с центровым Йоханнесом Фойгтманном. Баскетболист подписал контракт до 2023 года.

Фойгтманн перешёл в ЦСКА из «Басконии» (Испания) в 2019 году. Тогда он подписал контракт с москвичами на два сезона.

«Очевидно, я очень рад, что мы с клубом решили продолжить работать ещё два года. Очень счастлив остаться в одном из лучших клубов Европы, борющемся за титулы. После двух лет, когда один сезон был отменён, а другой получился очень сложным, чувствую, что у нас есть незавершённые дела, мы должны провести два очень успешных сезона, продолжить развиваться вместе. Вижу в команде большой потенциал и надеюсь стать его частью», — сказал Фойгтманн.

В завершившемся сезоне в Евролиге немец в 37 матчах набирал 8,5 очка, делал 4,3 подбора и 1,3 передачи. В среднем он проводил на площадке 19,6 минуты.

Фойгтманн был признан MVP марта в Единой лиге ВТБ. ЦСКА в Евролиге дошёл до полуфинала, а также выиграл Единую лигу ВТБ.