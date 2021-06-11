Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА объявил о продлении контракта с Йоханнесом Фойгтманном

ЦСКА объявил о продлении контракта с Йоханнесом Фойгтманном
Антон Мозговой
Комментарии

Пресс-служба ЦСКА объявила о продлении контракта с центровым Йоханнесом Фойгтманном. Баскетболист подписал контракт до 2023 года.

Фойгтманн перешёл в ЦСКА из «Басконии» (Испания) в 2019 году. Тогда он подписал контракт с москвичами на два сезона.

«Очевидно, я очень рад, что мы с клубом решили продолжить работать ещё два года. Очень счастлив остаться в одном из лучших клубов Европы, борющемся за титулы. После двух лет, когда один сезон был отменён, а другой получился очень сложным, чувствую, что у нас есть незавершённые дела, мы должны провести два очень успешных сезона, продолжить развиваться вместе. Вижу в команде большой потенциал и надеюсь стать его частью», — сказал Фойгтманн.

В завершившемся сезоне в Евролиге немец в 37 матчах набирал 8,5 очка, делал 4,3 подбора и 1,3 передачи. В среднем он проводил на площадке 19,6 минуты.

Фойгтманн был признан MVP марта в Единой лиге ВТБ. ЦСКА в Евролиге дошёл до полуфинала, а также выиграл Единую лигу ВТБ.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021