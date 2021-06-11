В ЦСКА объяснили сохранение в команде одного из лучших легионеров

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал двухлетнее продление контракта с «большим» Йоханнесом Фойгтманном.

«Продолжаем наше сотрудничество с Джоджо, верим, что у него остался большой запас для улучшения игры. С нашей командой он впервые принял участие в «Финале четырёх», победил в Лиге ВТБ и чемпионате России. Он хорошо мотивирован, отлично знает игру, может выступать на нескольких позициях как форвард и центровой, обладает умением «растягивать» защиту. Он уже добился прогресса в игре, и, я уверен, Джоджо сможет добавить во многих аспектах защиты и нападения. Счастливы, что он остаётся с нами ещё на два года», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

За ЦСКА немецкий «большой» провёл 109 матчей, в 43 из которых выходил в стартовом составе. Завершившийся сезон стал для Йоханнеса статистически лучшим: он набирал в среднем 9,1 очка (63,7% двухочковых, 44,8% трёхочковых, 81,2% штрафных), делал 5,4 подбора, 1,7 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блок-шота за 20,3 минуты на паркете. С командой Фогтманн стал чемпионом Единой лиги ВТБ и России, был признан MVP марта в Лиге ВТБ.