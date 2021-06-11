Топ-клуб Еврокубка решил перейти в Лигу чемпионов

«Уникаха» будет участвовать в Лиге чемпионов ФИБА как минимум в течение следующих трёх сезонов, сообщает Eurohoops.



Административный совет клуба из Малаги единогласно принял решение о переводе команды в Лигу чемпионов после анализа экономических, стратегических и спортивных показателей. «Уникаха» будет играть не под эгидой турниров Евролиги впервые с 2001 года. Команда регулярно выступала в Евролиге с 2001 по 2016 годы, затем перешла в Еврокубок. «Уникаха» вернулась в Евролигу на сезон-2017/2018 после победы в Еврокубке-2017.



«Уникаха» станет одним из самых титулованных клубов Лиги чемпионов в следующем сезоне. В прошлом году уже наблюдался отток клубов Еврокубка в Лигу чемпионов. Под эгиду ФИБА решили перейти некоторые турецкие, израильские и греческие клубы.